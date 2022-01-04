В'ятрович пояснив, чому повернути Бандері звання Героя України юридично неможливо

Повернути Степану Бандері звання Героя України неможливо з юридичного погляду. Водночас важливо, аби у країні з'явилася наукова біографія провідника Організації українських націоналістів.

Можливість повернення Бандері звання Героя України народний депутат із фракції "Європейська Солідарність", історик Володимир В’ятрович оцінив в інтерв'ю Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Повернення Бандері звання Герой України

В'ятрович зазначив, що він скептично ставиться до ініціативи повернення Бандері звання Героя України з кількох міркувань.

З юридичного погляду, це неможливо. Немає правових механізмів для того, щоб скасувати рішення суду, щоб знову якимось чином повернути це звання,

– пояснив нардеп.

Він додав, що з історико-політичного погляду – "навіщо це звання Бандері". Адже ця державна відзнака значною мірою дискредитована деякими її власниками, які підтримують ворогів України.

Також В'ятрович пояснив, що це звання є українською адаптацією "Героя Радянського Союзу". Тому, на його думку, варто було б говорити про нове звання, запровадження нової нагороди чи відзнаки.

"Хоча в ідеалі треба рухатися до цієї мети іншим шляхом – має бути національний Пантеон", – зазначив він. Нардеп уточнив, що йдеться про перепоховання в Україні ключових постатей нашої історії. Адже дуже багато з них спочивають за кордоном.

Відсутність наукової біографії Степана Бандери

Він також звернув увагу, що досі немає наукової біографії Бандери. Це, додав В'ятрович, пов'язано з тим, що тема "наелектризована". Адже Бандера став символом боротьби за українську незалежність, який викликає різні почуття: "У когось – неймовірне захоплення, в інших – не менш завзяту ненависть".

Нардеп наголосив, що велика кількість документів є в Україні, значний масив наявний і в інших країнах.

Я думаю, що буде наукова біографія Бандери. Розкрию секрет, робота над цим є також у моїх творчих планах,

– розповів В'ятрович.

Він зазначив, що "наелектризованість теми його не лякає". Тому, коли буде спокійніше в країні, він візьметься за це.

Коли в Бандери забрали звання Героя України

У 2010 році президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв звання Героя України провіднику ОУН Степанові Бандері.

Однак вже через рік за президентства Віктора Януковича суд вирішив скасувати це й указ.

У липні 2021 року група нардепів від різних фракцій зареєструвала проєкт постанови, який пропонує надати звання Героя України Тарасові Бульбі-Боровцю та повернути таке звання Степану Бандері та Роману Шухевичу.

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