У в'язниці Саакашвілі не дають матрац і телевізор, – адвокат

Адміністрація тюрми, в якій перебуває Міхеіл Саакашвілі, свідомо створює політику побутові проблеми, аби він почувався незатишно. Зокрема, йому не дають матрац та телевізор, на які він має право.

Про таке ставлення до Саакашвілі у в'язниці розповів його адвокат Георгій Гелхаурі. Він 7 жовтня провів зустріч зі своїм підзахисним.

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До Саакашвілі погано ставляться в тюрмі

Вони (адміністрація в'язниці – 24 канал) створюють якомога більше проблем, щоб Саакашвілі почувався незатишно. До нього підходять вибірково, йому не дають матрац, телевізор, які він має право мати,

– зазначив Гелхаурі.

За його словами, багато засуджених користуються цими правами в установі. Однак у грузинсько-українського політика немає телевізора, наголосив адвокат, тільки тому, що він Міхеіл Саакашвілі.

Здебільшого до політика приходять юристи, адже список відвідувачів обмежений.

Саакашвілі затримали в Грузії: коротко