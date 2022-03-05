"Вєлікая" армія показала справжнє нутро – терориста-боягуза, – Резніков

Міністр оборони розповів про 10-ий день спротиву українців російським окупантам. Резніков зазначив, що насправді так звана "велика армія" Росії може нападати лише на цивільне населення.

Міністр зауважив, що найбільш вразливе зараз українське небо. Ворог, порушуючи всі закони війни, бомбардує цивільні об'єкти.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Це армія терористів та боягузів, – Резніков про Росію

"Вєлікая" армія показала справжнє нутро – терориста-боягуза, який здатен нападати лише на цивільне населення – на дітей, на жінок, на неозброєне мирне населення,

– наголосив Резніков.

Обстріли житлових кварталів, вокзалів, закладів освіти та лікарень міністр оборони назвав "тактикою шакалів". Резніков впевнений: за кожен свій крок ворог відповість.

У Міноборони вражені мужністю українського народу. Навіть беззбройні та літні люди виходять, аби дати відсіч ворогу. Немає між ними жодних розбіжностей, мовиться про всі 100 національностей, для яких Україна є рідним домом.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.