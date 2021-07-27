Вєсті Глобалайз: Геноцид гавайських котів
Джерело:"Вєсті Глобалайз" на 24 каналі
На Гаваях вбивають диких котів, щоб врятувати птахів, на яких вони постійно полюють. Для того, щоб зменшити популяцію кішок, придумали техніку "Пастка, нейтралізація та випуск".
Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 27 липня – читайте далі.
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Космонавти-мільярдери
Джефф Безос і Річард Бренсон успішно побували в космосі, аби довести, що саме їхні судна можуть забезпечувати космічний туризм. Однак у США заявляють, що мільярдери ще не є астронавтами. Вибороти це звання можна тоді, коли людина отримує "крила астронавта".
Проблема зґвалтування чоловіків
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Теорії змови через пожежі
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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 27 липня: дивіться відео