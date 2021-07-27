Вєсті Глобалайз: Геноцид гавайських котів

На Гаваях вбивають диких котів, щоб врятувати птахів, на яких вони постійно полюють. Для того, щоб зменшити популяцію кішок, придумали техніку "Пастка, нейтралізація та випуск".

Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 27 липня – читайте далі.

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Космонавти-мільярдери

Джефф Безос і Річард Бренсон успішно побували в космосі, аби довести, що саме їхні судна можуть забезпечувати космічний туризм. Однак у США заявляють, що мільярдери ще не є астронавтами. Вибороти це звання можна тоді, коли людина отримує "крила астронавта".

Проблема зґвалтування чоловіків

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 30% жінок у всьому світі хоч раз стикалися із сексуальним насильством або зґвалтуваннями. Однак із такими проблемами зіштовхуються і чоловіки. Зокрема, журналісти опублікували статтю про Алекса Ф'єса-Брайса, якого зґвалтували у 18 років.

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Теорії змови через пожежі

Прихильники теорій змов переконані, що у Канаді разом із пожежами цілі села винищували потужними лазерами. Зокрема, наприкінці червня повністю згоріло селище Літон. Тоді й почали розповсюджувати інформацію про те, що це начебто не було підпалом, а помстою світових еліт усім тим, хто виступає проти вакцинації.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 27 липня: дивіться відео