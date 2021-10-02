Вєсті Глобалайз: Індустрія собачих ферм виступила проти рішення президента Південної Кореї

Президент Південної Кореї збирається розглянути можливість заборони на поїдання собак. Проте генеральний секретар Корейської асоціації собачого м'яса заявив, що рішення президента є "необдуманими" і це радше зробили в "політичних цілях".

Про інші події, які відбулись у світі станом на 2 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Рішення, на яке давно чекали: у Південній Кореї можуть заборонити вживати м'ясо собак

McDonald's і вода з-під крана

У компанії McDonald's у Франції підрахували, що кожного року продають по 75 мільйонів пляшок води. І вирішили зменшити продукування пластику, але водночас збільшити дохід. Наразі McDonald's захищає свою пропозицію продавати фільтровану воду з-під крану.

Звільнення Джона Хінклі

У США на волю збираються випустити чоловіка, який у 1981 році ледь не вбив 40 президента країни. Джона Гінклі, який стріляв у Рейгана, звільняють від нагляду.

Китай і закони що обмежують права людей

У 2021 році, а саме наприкінці серпня у Китаї з'явився указ – грати в ігри можна лише 3 години на тиждень. Та як виявилося – на цьому обмеження не закінчилися, адже у 10-річному плані Китай вводить норми щодо ігор та стрімінгових сервісів для дітей. Окрім того, уряд країни скоротить кількість абортів у "немедичних цілях".

Не пропустіть В Афганістані жінки вийшли на акцію протесту за свої права: таліби стріляли в повітря

Полювання на жінок в Афганістані

В Афганістані колишні в'язні полюють на суддів-жінок, які колись їх засудили. До приходу талібів до влади в Афганістані судова система країни налічувала 270 суддів-жінок. Однак тепер більшість із них змушені переховуватися. Коли в середині вересня терористи захопили країну, з в'язниць повтікало багато засуджених, які прагнуть помсти.

Убивство оленя в Британії

Рідкісного білого оленя, що блукав вулицями англійського міста, застрелили поліцейські. Трапилося це у Мерсісайді. Тварина не просто прогулювалася вулицями, як це зазвичай буває у Британії, а несамовито ганяла. Ймовірно олень не знав куди подітися, щоб добратися до лісу.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 2 жовтня: дивіться відео