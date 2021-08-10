Вєсті Глобалайз: В Олімпіаді у Токіо взяла участь рекордна кількість ЛГБТ-спортсменів

Олімпійські ігри в Токіо встановили ще один рекорд – прийняли 182 ЛГБТ-атлетів. Такі олімпійці представлять 25 різних країн. Лідирує збірна США – ця країна привезла 34 представники ЛГБТ.

Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 10 серпня – дізнайтесь у програмі.

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Вода у спеку – не найкращий напій

Журналісти BBC повідомили читачів про те, що вода у спеку – не завжди найкращий вибір серед напоїв. Річ у тім, що для людини, яка працює фізично, цього недостатньо. Коли людина пітніє, то з організму виводиться вода і сіль. Випивши лише води – ви втамуєте спрагу, але нестача солі нікуди не зникне.

Італійці заарештували 70-річну голову мафії

В аеропорту Неаполя затримали Марію Ліччарді, яка очолювала мафіозний клан після смерті брата. Її заарештували 7 серпня, коли жінка планувала вилетіти в Іспанію. До слова, її називають "Кривава Мері" або "Малишка".

Зверніть увагу Вєсті Глобалайз: Спортсмена Ірану на Олімпіаді звинуватили у приналежності до КВІР

Будівництво парку Юрського періоду продовжать

В Індонезії запевнили, що продовжать будівництво парку Юрського періоду, попри застереження ЮНЕСКО. До слова, у липні чиновники повідомили на конференції Комітету всесвітньої спадщини, що проєкт потребує нової оцінки впливу на довкілля через проблеми незаконного рибальства та потенційний ризик для природного середовища проживання комодського дракона.

Працівник Tesla отримав мільйон доларів

Колишній працівник Tesla, який заявляв, що його принижували "расовами словами", отримав мільйон доларів. Мелвін Беррі влаштувався працювати на завод ще в 2015 році, тоді расистські звернення стали нормою для його керівників.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 10 серпня: дивіться відео