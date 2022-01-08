Вєсті Глобалайз. Солянка: Найбажаніша тварина на чорному ринку

За останнє десятиліття люди вбили понад мільйон панголінів. Хоча торгівля цими ссавцями заборонена – щорічно на чорному ринку на їхньому продажі заробляють близько 23 мільярди доларів.

Про інші події, які відбулись у світі за 2021 рік – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Глобалайз. Солянка: В Австралії вирішили ізолювати домашніх котів

Смерть від комах

З початку 2000 по 2017 роки в США від укусів шершнів, ос, та бджіл загинули понад тисячу людей. У середньому це 62 жертви за рік.

Щорічно до лікарень через укуси цих комах звертаються більше ніж 200 тисяч американців. Однак нарватися на бджолу доволі складно – просто так вона не жалить.

Олімпієць-терорист

На Олімпійських іграх у Токіо трапилась цікава історія. Спортсмена, який виграв золото, звинуватили у приналежності до угруповування, яке у США вважають терористичним.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз. Солянка" на 24 каналі: дивіться відео



