Вєсті Глобалайз. Солянка: Найбільші демонстрації за расову справедливість

У штаті Вірджинія хлопець розстріляв 6 людей, які були азійцями. Після цього вулиці США заполонили протести проти дискримінації та расизму.

Про інші події, які сталися у світі за 2021 рік – дізнавайтесь у програмі.

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Трамп проти азійців

Ненависть до азійців підкріпилася через найвище політичне керівництво США. Дональд Трамп неодноразово звинувачував Китай у появі вірусів. Через це кількість випадків ненависті до азіатів збільшилася.

Їжа для екстремальних умов

Журналісти BBC опублікували статтю, в якій розповіли про продукти і сховища, які допомагають мешканцям Землі вижити за екстремальних обставин.

Цікаво, що більшу частину продуктів вбивають мікроби, але дуже довго, наприклад, зберігається мед, а також – вино. Серед лідерів збереження є бургер із McDonald's.

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