Вєсті Глобалайз: Канадець знайшов спосіб, як "поспілкуватись" зі загиблою коханою

33-річний канадець Джошуа Барбо відтворив образ загиблої нареченої Джесіки за допомогою штучного інтелекту і поборов горе. Він закинув у чат-бот Project December всю інформацію про дівчину, а штучний інтелект її відтворив.

Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 31 липня – читайте далі.

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Польська педофілія

Кожен четвертий підозрюваний у педофілії у Польщі виявився священником. Такі дані розкрили у державній комісії. У більшості випадків постраждалими дітьми були дівчата від 13 до 15 років. Вони жили у містечках з населенням не більше ніж 50 тисяч людей.

Ядерні активи Китаю

Федерація американських вчених під час аналізу супутникових знімків виявила велетенське поле ядерних шахт у Китаї. Це свідчить про значне ядерне розширення можливостей країни.

Цікаво Проксі-війська та мільярди: як сильні світу цього розгортають ядерні перегони

Скейтбординг та Олімпіада

Акції японських компаній, пов'язаних зі скейтбордингом підстрибнули після того, як господарі Олімпіади здобули золото. Серед медалісток – Юто Хорігоме, який став першим олімпійським чемпіоном у цьому виді спорту. Бронзу виборола 16-річна Фуна Накаяма. І нова гордість Японії – 13-річна чемпіонка зі скейтбордингу Нішія Момідзі.

Проблеми південнокорейських членів

Консервованій каві від "Донсу Фуд Старбакс" довелося видалити свою рекламу "тінь пальця" через скандал. Відповідний жест у ній отримав назву "pinching hand", що в Сеулі розцінюють, як зневагу до чоловічої статі. Зазвичай його використовують, щоб показати, що у когось маленький статевий орган.

Вівці-шукачі могил

На ірландське кладовище для пошуку могил найняли на роботу овець. Поїдаючи хащі, тварини допомагають знайти більше "втрачених" надгробків.

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