Вєсті Кремля: Чебурнет Захарової, "ТОР" проти коронавірусу, Терешкова
5 жовтня 2021 , 23:00Читать новость на русском
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Сервіси Facebook 4 жовтня впали на понад 6 годин, але цьому зраділи у Кремлі. Депутатка Марія Захарова закликала створювати Росію свої правильні соцмережі.
Які ще курйозні події сталися в Росії станом на 5 жовтня – дізнайтесь у програмі.
Цікаво Вєсті Кремля: У Росії по-своєму відреагували на Pandora Papers
Терешкова понад пів століття є депутаткою
Першою космонавткою світу стала росіянка Валентина Терешкова. Вона нерозлучна з владою і є депутаткою впродовж 55 років. Терешкова підтримує окупацію Криму та виступає за довічне президенство Володимира Путіна.
Вбиватимуть COVID-19 на відстані
У Росії зареєстрували апарат, яким хочуть дистанційно боротися з коронавірусною хворобою. Розповідають, що пристрій "ТОР" не має аналогів у світі.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 5 жовтня: дивіться відео