Вєсті Кремля: Чебурнет Захарової, "ТОР" проти коронавірусу, Терешкова

Сервіси Facebook 4 жовтня впали на понад 6 годин, але цьому зраділи у Кремлі. Депутатка Марія Захарова закликала створювати Росію свої правильні соцмережі.

Які ще курйозні події сталися в Росії станом на 5 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: У Росії по-своєму відреагували на Pandora Papers

Терешкова понад пів століття є депутаткою

Першою космонавткою світу стала росіянка Валентина Терешкова. Вона нерозлучна з владою і є депутаткою впродовж 55 років. Терешкова підтримує окупацію Криму та виступає за довічне президенство Володимира Путіна.

Вбиватимуть COVID-19 на відстані

У Росії зареєстрували апарат, яким хочуть дистанційно боротися з коронавірусною хворобою. Розповідають, що пристрій "ТОР" не має аналогів у світі.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 5 жовтня: дивіться відео