Вєсті Кремля: Гра в кальмара по-туркменськи

У Туркменістані люди висаджували дерева у костюмах, як у серіалі "Гра в Кальмара". Робили це з ініціативи президента, який навіть заборонив громадянам стояти у чергах, бо це начебто дискредитує його.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 9 листопада – дізнавайтеся в програмі.

До теми За лист президентові: 4 мешканок Туркменістану щодня викликають на допити спецслужби

Дружні до талібів

Російському міжнародному інформаційному агентству "Росія сьогодні" рекомендували не називати "Талібан" забороненою терористичною організацією. Натомість треба писати про них як про організацію, що перебуває під санкціями ООН.

Русофобія

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Казахстані дискримінують росіян. Це через те, що останнім часом у Казахстані активізували мовне питання.

До речі "Я ріс в СРСР": у Казахстані таксист обматюкав клієнтку через прохання спілкуватися казахською

Американський біженець

Один з прихильників колишнього президента США Дональда Трампа, який штурмував Капітолій, просить політичного притулку в Білорусі. Перед тим він втік до Європи, а згодом переховувався у Житомирі.

Цензура в кіно

У Росії хочуть заборонити показувати у фільмах людей із нетрадиційними сексуальними орієнтаціями. Мовиться навіть про художнє кіно з віковими обмеженнями.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 листопада: дивіться відео