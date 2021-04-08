Вєсті Кремля: Кадиров переписав на дружин розкішне майно

Журналісти видання "Проект" з'ясували, що в Рамзана Кадирова є друга дружина. На неї він переписав розкішну нерухомість у Москві та столиці Чечні – Грозному.

Більше про інші курйозні події, які відбулись в Росії у четвер, 8 квітня – читайте далі.

Зверніть увагу Вєсті Кремля: Росія завезла зброю в Арктику

Пєсков прокоментував заборону Zoom для чиновників

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заборону російським чиновникам користуватись Zoom. Він заявив, що Путін користується цим сервісом тільки, якщо конференцію організовує не Росія. Мовляв, у влади є закриті канали, які дозволяють проводити відеозустрічі.

Соловйов запропонував влаштувати ядерний вибух

Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував влаштувати ядерний вибух, щоб відлякати НАТО від Донбасу. Він також допустив ймовірність бойового зіткнення військ НАТО і російських військових, через що "400 тисяч росіян в Донбасі опиняться під загрозою знищення".

До теми Соловйов запропонував ядерний вибух, щоб відлякати НАТО від Донбасу

На Ермітаж поскаржились через оголені скульптури

Музей Ермітаж у Санкт-Петербурзі отримав скаргу через оголені скульптури в одній з експозицій. Автори скарги заявили, що це негативно впливає на неповнолітніх відвідувачів.

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Повний випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 квітня 2021: