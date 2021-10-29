Вєсті Кремля: Кім Чен Ина "оздоровлюють" чорними лебедями

У Північній Кореї через проблеми з продовольством пропагують споживання м'яса чорного лебедя. Його "чудодійні" властивості рекламують навіть на місцевому телебаченні.

Про інші курйозні події, які сталися у Росії станом на 29 жовтня – читайте далі.

Цікаво Вєсті Кремля: Росіянам заборонили виробляти кам'яні сокири

Шило на мило

Терористи "Талібану" попросили Росію забезпечити поставлення в Афганістан російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", хоча раніше вони забороняли робити щеплення. Однак поки невідомо, чим саме таліби за це платитимуть.

Російський "рокетмен"

У директора Росгвардії Віктора Золотова з'явилася можливість стати справжнім російським "рокетменом". Усе через те, що там вирішили закупити протитанкові ракети.

Жиріновський подав позов проти себе

Володимир Жиріновський подав у суд на одного з депутатів Держдуми, образившись на свої ж слова. Мовиться про Валерія Рашкіна, який їх процитував. Тепер Жиріновський вимагає визнати свої слова несправжніми, адже вони начебто псують його ділову репутацію.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 29 жовтня: дивіться відео