Вєсті Кремля: Лавров назвав очевидним введення військ в Афганістан
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
США разом із союзниками розпочали виводити свої війська із Афганістану. Проте невдовзі після цього Сергій Лавров фактичноо заявив, що Росія свої війська, навпаки, готується ввести.
Що ще курйозного сталось у Росії у четвер, 8 липня – дізнайтесь у програмі.
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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 липня 2021 року: дивіться відео