Вєсті Кремля: Лукашенко хоче очолити європейську партію "зелених"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий очолити європейську партію "зелених". Диктатор пояснив це своєю начебто неймовірною любов'ю до екології.

Які ще курйозні події трапилися в Росії станом на середу, 29 липня – у програмі.

Актуально Вєсті Кремля: "Відьмак" приносить перемогу на Олімпійських іграх

Першокласник-злочинець

У Росії хлопчика, який вчиться у 1 класі запідозрили у тому, що він є змовником Казанського терориста. Мовиться про студента, який влаштував стрілянину 11 травня 2021 році у школі, внаслідок чого загинули 9 людей.

Шокуючі медалі на портреті

У Таганрозі правоохоронці провели обшуки в будинку працівника автоінспекції. У нього виявили власний портрет, де на грудях чоловіка зображені десятки медалей. Зокрема, є орден "Перемога", який отримав лише Йосип Сталін та ще 15 людей.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 29 липня: дивіться відео