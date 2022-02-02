Вєсті Кремля: Наляканий Путін вирішив завербувати кібербійців

У Роскомнагляді заявили, що метавсесвіти сприяють появі віртуальної політичної реальності. У Кремлі цього не на жарт злякалися, тож Володимир Путін вирішив завербувати найкращих кібербійців світу.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 2 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Укріплення "русского міра": Путін назвав головну місію усіх росіян

Дистанція Путіна

Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Однак їхні переговори стали приводом для жартів, адже політики кілька годин сиділи на відстані кількох метрів один від одного.

Обмін досвідом Пупи й Лупи

Російську центральну виборчу комісію запросили спостерігати за референдумом у Білорусі щодо внесення змін до Конституції, тож у чесності його результатів тепер можна не сумніватися. Водночас білоруське МВС готове поділитися з Росгвардією досвідом припинення безладів.

Кімтавр

Кім Чен Ин представив документальний фільм про свої досягнення, який триває майже 2 години. Виявилося, що він і геніальний політик, і військовий командувач, і аграрій, а головне – професійний вершник.

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Погрози у Держдумі

Депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов присягнув "відрізати голови" членам родини колишнього юриста "Комітету проти тортур", а також тим, хто перекладе відповідний відеоролик на російську мову. Однак десятки ЗМІ таки розтиражували його погрозу.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 лютого: дивіться відео