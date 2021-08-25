Вєсті Кремля: Президент Туркменістану став золотовалютним фондом своєї країни
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив новий промисловий комплекс. Він заклав в основу золоту капсулу, після чого золотою лопатою із золотої тачки по золотому жолобу закинув туди першу порцію бетону.
Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на середу, 25 серпня – дізнавайтесь у програмі.
Читайте також Інтернет у Туркменістані підключають тільки тим, хто поклявся на Корані не користуватися VPN
Дієта від Кім Чен Ина
У Північній Кореї показали мультфільм, в якому розкритикували переїдання та ожиріння. У країні почали звертати увагу на харчування тоді, коли почав худнути Кім Чен Ин.
В Росії вкотре перекручують історію
Співголова регіонального штабу Загальноросійського народного фронту Ульяновської області Олексій Ситников заявив, що під прапором Росії діди та прадіди воювали у так званій "Великій Вітчизняній війні". "Саме під ним захисники країни в інших гарячих точках виконували свій священний обов'язок", – сказав він.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Випуск програми "Вєсті Кремля" за 25 серпня: дивіться відео