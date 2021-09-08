Вєсті Кремля: Пропагандиста Кисельова "відправив у нокаут" коронавірус

Російського пропагандиста Дмитра Кисельова госпіталізували з коронавірусом. Лікарі наразі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Про інші події, які відбулися в Росії станом на 8 вересня – у програмі.

До теми Стан середньої важкості: пропагандист Кисельов заразився коронавірусом

Рогозін запросив Маска до себе додому

Глава "Роскосмосу" запросив Ілона Маска до себе додому. Дмитро Рогозін хоче поговорити з очільником SpaceX про космос і позаземне життя. "Я вже поставив розігрівати чайник", – написав у своєму твітері російський посадовець.

Кадиров шукає найкращого художника

У Чечні оголосили конкурс на найкращий малюнок сім'ї Рамзана Кадирова. Найкращі художники отримають по 500 тисяч рублів.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 вересня: дивіться відео