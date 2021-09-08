Вєсті Кремля: Пропагандиста Кисельова "відправив у нокаут" коронавірус
8 вересня 2021 , 20:50Читать новость на русском
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Російського пропагандиста Дмитра Кисельова госпіталізували з коронавірусом. Лікарі наразі оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Про інші події, які відбулися в Росії станом на 8 вересня – у програмі.
До теми Стан середньої важкості: пропагандист Кисельов заразився коронавірусом
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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 вересня: дивіться відео