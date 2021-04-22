Вєсті Кремля: Путін підірвав мережу через любов до Кіплінга

Президент Росії Володимир Путін у своєму посланні сказав мало важливого. Однак впевнено наголосив, що Редьярд Кіплінг – великий письменник. Ця фраза підірвала мережу.

Які ще курйозні події відбулись у Росії станом на четвер, 22 квітня – у програмі.

Попередній випуск Вєсті Кремля: У Росії заявили про створення нової дивізії

Медведєв став героєм мемів

Під час послання Путіна люди обговорювали не так слова очільника Кремля, як вигляд Дмитра Медведєва. Він насмішив усіх своїм загаром на обличчі. На фоні усіх інших політиків Медведєв суттєво відрізнявся. У мережі почали створювати меми з його фотографією.

Протести у Росії не вщухають

Росіяни 21 квітня знову вийшли на протести на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального. Тоді влада та силовики заздалегідь готувались до подій. Водночас під час самої акції затримали 1 784 протестувальників.

Кубань готують до курортного сезону

Губернатор Кубані доручив створити крайовий штаб з підготовки та проведення курортного сезону. Очікують, що лише за 10 днів травневих свят буде приблизно 600 тисяч туристів. Готелі заброньовані на 80%.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 квітня 2021: дивіться відео