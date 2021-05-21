Вєсті Кремля: Путін погрожує "вибити зуби" через Сибір

Володимир Путін заявив, що Росія "виб'є зуби всім, хто спробує щось у неї відкусити". Таку погрозу очільник Кремля адресував всім, хто захоче відняти в країни Сибір.
Які ще курйозні події відбулись в Росії станом на п'ятницю, 21 травня – читайте далі.
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Жириновський тричі вакцинувався від COVID-19
Лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський заявив журналістам, що тричі вакцинувався від коронавірусу. За його словами, він не проти зробити ще й четверте щеплення. Втім політик не уточнив, якою саме вакциною щепився.
У Росії хочуть накладати штрафи на тих, хто не стежить за здоров'ям
Заступниця мера Москви Анастасія Ракова запропонувала ввести відповідальність для людей, які не стежать за своїм здоров'ям. Мовляв, у такий спосіб вдасться убезпечити інших громадян. Чиновниця пропонує, щоб за це навіть накладали штрафи.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 травня: відео