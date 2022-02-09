Вєсті Кремля: Путін став справжнім російським Лаптіметеєм

Володимир Путін доручив "Газпрому" організувати безплатну поставку газу для вічного вогню. Таке рішення російського президента, без сумніву, є неймовірною щедрістю.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 9 лютого – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Путін "приготував" собі ящик

В'язниця за "Майнкрафт"

Російських школярів звинуватили у створенні терористичного угруповання у грі "Майнкрафт". Для того, щоб "небезпечним бандитам" у в'язниці сумно не було, туди вирішили "підігнати" скандального репера Моргенштерна, якого запідозрили у пропаганді наркотиків.

Це не Ріо-де-Жанейро

У Хакасії 2 роки виготовляли 8-метровий хрест, але у храмі його таки не встановили. Відтак для нього вирішили знайти нове місце – у Таштипському районі. Однак активістам не сподобалося те, що християнський символ встановили на місці язичницького капища.

Масштабна боротьба з COVID-19

У Туркменістані заборонили носити захисні маски будь-яких кольорів, крім білого. Причину такого нововведення громадянам не пояснили. Можливо, біле тло ідеально підходить для принтів, які зобов'яжуть зробити кожного туркмена.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 лютого: дивіться відео