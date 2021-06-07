Вєсті Кремля: Путін пафосно відкрив пам'ятник Олександру III, який прикрасили не тією зіркою

На пам'ятнику Олександру III, який з пафосом відкрив Путін, замість 8-кінцевої зірки ордена апостола Андрія Первозванного красується шестигранна зірка. Цікаво, що сам імператор був противником будь-якого поліпшення становища євреїв.

Про інші курйозні події, які трапилися у Росії станом на понеділок, 7 червня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Кадиров став найбагатшим губернатором Росії

Дружина Кадирова

Ім'я мешканки Чечні Фатіми Хазуевої перейменували в документах на "Російську Федерацію". Зазвичай така заміна відбувається в разі, коли держава приховує інформацію про майно високопосадовців та їхніх родичів. Її раніше називали ймовірною другою дружиною Кадирова.

РПЦ проти співаків

У російській православній церкві засудили Олену Ваєнгу, яка заспівала "Золоті куполи" Михайла Круга в образі ченця з бородою. Співачка переодяглася в чорну рясу і наклеїла бороду й вуса. В РПЦ заявили, що церква не схвалює спроб спекуляції на подібних образах.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 червня: дивіться відео