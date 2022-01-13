Вєсті Кремля: Репер Каньє Вест пасує на роль російського "батюшки"

Американський репер Каньє Вест хоче приїхати в Росію та побачити наживо Володимира Путіна. Ба більше, музикант навіть хоче запросити главу Кремля на концерт як спецгостя.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 13 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Репер Каньє Вест хоче приїхати в Росію, аби зустрітися з Путіним

Окупаційна заява

Очільник Чечні Рамзан Кадиров звернувся до народу Інгушетії. Він дав їм 3 доби для того, щоб вони пред'явили звинувачення щодо окупації земель. Кадиров, зокрема, пригрозив забрати села, які залишились.

Екологічний нардеп

Нардеп "Єдиної Росії" Микола Валуєв очолив експертну раду при Міністерстві природи. У 2020 році він підтримав закон про вольєрне полювання. Також депутат сам полюбляє вбивати тварин.

"Небезпечна" техніка із Заходу

Міністерство промисловості й торгівлі Росії зобов'язало держзамовників відхиляти заяви на поставлення техніки із західним процесором. Вимоги стосуються смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 січня: дивіться відео