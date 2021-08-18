Вєсті Кремля: У Росії заарештували прибічника шамана, який йшов виганяти Путіна
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
У Тюмені заарештували журналіста Віктора Єгорова. Він здобув популярність як "Дід Мороз із загону шамана Габишева", який збирався в похід проти Володимира Путіна.
Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на середу, 18 серпня – дізнавайтесь у програмі.
До теми У Росії суд оголосив вирок шаману, який збирався вигнати Путіна з Москви
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Росіяни відзначилися черговими "цінними" знахідками. Цього разу у Рязані відшукали першу берестяну грамоту. Згідно з попереднім аналізом тексту, в ній нібито комусь радять тікати.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Випуск програми "Вєсті Кремля" за 18 серпня 2021 року: дивіться відео