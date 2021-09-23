Вєсті Кремля: Російські козаки боротимуться з "колумбайном"

Після стрілянини у пермському університеті російські козаки заявили, що запобігатимуть таким випадкам і зупинять хвилю так званих "колумбайнів". Вони готові охороняти школи в Росії.

Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 23 вересня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Вєсті Кремля: Кадиров по-чеченськи відреагував на слова Байдена

Переконання керівника держбезпеки Росії

Секретар ради безпеки Микола Патрушев Росії переконаний, що на Заході одружуються з тваринами. За його словами, організовують відкриту дискримінацію людей, які підтримують "традиційні цінності".

Раніше сатиричну новину про легалізацію шлюбів з тваринами поширило видання "Панорама".

Дискримінація за прізвище

Російський тренер та футболіст Дмитро Хохлов судиться з Facebook, оскільки той блокує його за прізвище. Алгоритми соцмережі визначають прізвище як таке, що ображає українців. Хохлов просить компенсацію за моральну шкоду.

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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 23 вересня: дивіться відео