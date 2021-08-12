Вєсті Кремля: Російську армію вчать відрізняти "істину" від фейків

Російських солдатів вчать медіаграмотності за допомогою програми "Бєсогон" режисера Нікіти Міхалкова, який дружить з Володимиром Путіним. Там він розповідає, що вакцина – це чіпування.

Про курйози, які відбулися у Росії станом на 12 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Лукашенко обмовився про геноцид

Премія для Кадирова

Лідеру Чечні Рамзану Кадирову присвоїли журналістську премію та 45 тисяч рублів нагороди. Таку відзнаку він отримав за роботу в екстремальних умовах та відео з папугою у власному саду.

Нові обвинувачення у Навального

Російському опозиціонеру Олексію Навальному висунули нове звинувачення. Тепер йому кваліфікують створення організації, що зазіхає на особистість та права громадян.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 12 серпня 2021 року: дивіться відео