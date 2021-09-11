Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівського пропагандиста Кісельова коронували

Кремлівського пропагандиста, ведучого новин на кремлівському телебаченні Дмитра Кісельова госпіталізували з коронавірусом. Стан пацієнта був середньої важкості – температура, двостороння пневмонія, але з "оптимістичним прогнозом".

Якими ще подіями запам'ятався тиждень у Росії – у програмі.

До теми Стан середньої важкості: пропагандист Кисельов заразився коронавірусом

Ліндеманн заспівав російською

Через 2 роки після провального кліпу на підтримку мера Москви, на граблі Тіматі наступив фронтмен німецького гурту Rammstein. Тілль Ліндеманн взяв участь у фестивалі "Спаська вежа" та заспівав російською на Червоній площі.

Патріарха Кирила просять відзвітувати про доходи

Настоятель Новочебоксарського храму Роман Степанов попросив патріарха Кирила оприлюднити інформацію про свої доходи. Ідею в єпархії не оцінили та заборонили священнику проводити служби.

Бутіну визнали іноземною агенткою

Ведучу RT Марію Бутіну в Росії визнали іноагенткою, тобто особою, що отримує гроші з-за кордону. Із 2016 року вона жила в США, потім відсиділа термін і повернулася в Росію, де її продовжив підтримувати колишній – Бірн Патрік.

У модулі Росії на МКС помітили дим

У "Зірці" на Міжнародній космічній станції спрацювала пожежна сигналізація. Астронавти заявили про дим та запах горілого пластику, а в "Роскосмосі" списали все на автозаряджання акумуляторів.

Важливо Пожежна тривога та дим: на російському сегменті МКС знову проблеми

Терешкова засіла в Думі на 55 років

Команда Навального опублікувала розслідування щодо доньки Валентини Терешкової. Втім не згадали про саму улюбленицю Володимира Путіна – авторка закону про обнулення у свої 84 роки знову балотується в Держдуму.

Довкола радянського "Бурана" виник скандал

Голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив про намір повернути в Росію космічний корабель "Буран" із "Байконура". Між ним та директором казахського підприємства виник скандал. Влада Казахстану пообіцяла повернути кораблі в держвласність.

У Москві збудують поліцейську штаб-квартиру

Для московського 2 спецполку поліції збудують штаб-квартиру в Москві. Вартість новобудови становить 10 мільярдів рублів. Основне завдання спецполку – жорстокі побиття учасників мітингів та затримання опозиціонерів.

Погрози за заяви про расизм

Блогерка Марія-Магдалена Тункара розповіла своїм підписникам про проблему расизму в Росії. Через це дівчина отримала чимало погроз. Тульські чиновники вирішили боротися з расизмом та зняли для молоді соціальний ролик, але, як завжди, не з тим посилом.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля. Слівкі" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі": дивіться відео