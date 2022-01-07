Вєсті Кремля. Слівкі: Поклонська і її "скромні" апартаменти

Ще недавно Наталія Поклонська була майже безхатьком. Однак після того, як її відправили працювати в Африку, вона обзавелась чималими апартементами.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії у листопаді 2021 року – дізнавайтесь у програмі.

У минулому випуску Вєсті Кремля. Слівкі: Лукашенко боїться "помідорів з сметаною"

Росіяни проти кавказців

У Підмосков'ї запахло старими добрими погромами часів славетної Російської імперії. Місцеві жителі вирішили вигнати вихідців з Кавказу, а представники діаспори відповіли взаємністю. Весь особовий склад поліції днями і ночами перебував у Домодєдово.

Зверніть увагу Путін провів блискучий бліцкриг проти Назарбаєва

Науковий керівник Путіна отримав готель

Для наукового керівника Володимира Путіна 2021 рік став щедрим на подарунки. Він став власником 5-зіркового готелю на березі Фінської затоки.

Макет винищувача для авіашоу

Макет винищувача Checkmate привезли для участі в авіашоу в Дубаї. Це звісно не надувний танк, але користі з нього не більше.

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