Вєсті Кремля. Слівкі: Росія летить в космос із Зімбабве

Представники Росії та Зімбабве підписали меморандум про співпрацю в космосі. Таку співпрацю погодив очільник Кремля Володимир Путін.

Якими курйозними подіями запам'ятався тиждень у Росії – дізнайтесь у програмі.

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Ображений Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко образився на російського колегу Володимира Путіна, бо той не покликав його в окупований Крим. Очільник Кремля відвідав півострів 4 листопада.

Атаки на священника

На підтримку політв'язня Олексія Навального священник Російської православної церкви написав допис у фейсбуці. Після таких дій його усунули зі всіх посад.

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Модна Собчак

Телеведуча та політикиня Ксенія Собчак намагається використовувати молодіжний сленг. На одній з програм вона сказала: "То це був крінж чи все-таки рофл?".

У тюрму за фото

Двох російських блогерів засудили до 10 місяців в'язниці за провокативне фото на фоні храму Василя Блаженного. Їх звинуватили в образі почуттів вірян.

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Захисник самопроголошеного

Проросійський пропагандист з Білорусі Григорій Азарьонок звинуватив Ксенію Собчак у наклепі на самопроголошеного президента Лукашенка. Однак не сказав, що саме йому не подобається у заявах Собчак.

Не отримав "подарунок"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Норвегії ледь не забрав сімейну реліквію очільниці міністерства закордонних справ країни. Ця річ – сімейна реліквія часів Другої світової війни.

До речі Лавров розповів, що Байден через нього "передав привіти" Путіну

Паркан для невакцинованих

У Росії по-своєму борються із коронавірусом. У торговому центрі міста Курган встановили "антиковідні загони" для людей. Там поставили дерев'яні палети.

Рабство в Туркменістані

На початку пандемії влада Туркменістану заперечувала існування коронавірусу. Однак наразі там порушників маскового режиму примусово відправляють збирати буряки та бавовну, а тих, хто опирається – поліція б'є гумовими кийками.

Суд з Metallica

Росіянин подав до суду на гурт Metallica й вимагає від них мільярд доларів. Чоловік переконує, що він є автором логотипу та текстів пісень. Крім того, він вимагає довічне утримання.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 листопада: дивіться відео