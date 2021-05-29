Чем запомнилась неделя в России – читайте в программе.

К теме Вести Кремля: Шойгу показал Путину "музей Сатаны"

Лукашенка не волнуют санкции

После индиценду с задержанием Романа Протасевича авиакомпании начали облетать территорию Беларуси. Однако Александра Лукашенко, вероятно, это не волнует, так как у него выдали очередной закон – запрещающий освещать протесты в прямом ефире без разрешения властей.

Россия против Pfizer

Связанное с Россией PR-агентство просило дискредитировать вакцину Pfizer. Европейским блогерам на электронную почту приходили письма из предложениями публиковать ссылки на соответствующие статьи.

Шойгу заявил о создании роботов-торсов

Сергей Шойгу заявил, что началось серийное производство боевых, якобы фантастических, роботов. Показывать их не хотят, однако СМИ уже сообщили, что роботы будут выглядеть как торс человека без ног.

Обратите внимание В ХАМАС возмущены тем, что Беларусь втянула их в инцидент с Протасевичем

От Лукашенко "отказались" в ХАМАС

Лукашенко решил посадить в Минске самолет международных авиалиний лишь для того, чтобы снять с него журналиста Романа Протасевича. Его поведение, казалось бы, похоже на действия международных террористов, однако недавно от него "отказались" в ХАМАС.

Путин в Мутном Материке

В российском селе Мутный Материк сказали главе республики Владимиру Уйбе сказали, что о проблемах местных стоит проинформировать Кремль. Однако он ответил, что сам является для них Владимиром Путиным.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 29 мая: смотрите видео