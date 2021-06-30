Вєсті Кремля: У Кремлі вважають, що свобода слова заважає вакцинації

Міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко вважає, що громадяни не хочуть вакцинуватися від коронавірусу, бо в них надто багато свободи слова. З цим активно борються.

Детальніше про те, які ще курйозні події відбулись в Росії та Білорусі, станом на середу, 30 червня – у програмі.

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Закон Путіна про "арктичний гектар"

Володимир Путін підписав закон, згідно з яким можна отримати гектар землі в Арктичній зоні. Загалом планують виділити 420 гектарів землі. Отримати їх можуть люди з певних районів.

Схуднення Кім Чен Ина

Диктатор з Північної Кореї Кім Чен Ин суттєво втратив вагу. Це активно обговорює не лише народ, але й ЗМІ. Що цікаво, населення висловило стурбованість, адже підозрює, що диктатор може мати проблеми зі здоров'ям.

Цікаво Захід чекає поки Кім Чен Ин сам попросить діалогу, – Печій

TUT.BY видалив дописи через тиск режиму

Незалежний білоруський портал TUT.BY змушений був видалити зі своїх соцмереж пости за 2020 рік і першу половину 2021 року. Все через тиск режиму – у редакції хочуть убезпечити своїх співробітників, адже матеріали можуть визнати "екстремістськими".

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 30 червня: дивіться відео