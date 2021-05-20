Вєсті Кремля: Родичі підлітка, який назвав Кадирова шайтаном, вибачилися на камеру

Президент Чечні Рамзан Кадиров провів пряму трансляцію в інстаграмі, під час якої 15-річний хлопець назвав його шайтаном. Батько й інші родичі хлопця вибачились на камеру перед Кадировим.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на четвер, 20 травня – у програмі.

Зверніть увагу Легендарний доброволець Адам Осмаєв отримав громадянство України

Примусова вакцинація в Росії

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв припустив, що в особливих випадках влада може вводити обов'язкову вакцинацію. За його словами, з одного боку важливі "цінності окремого життя", з іншого – "захист всього населення".

Патріарх Кирил назвав причину стрілянини в Казані

Патріарх Кирило прокоментував стрілянину в казанської гімназії, в результаті якої загинули 9 осіб, семеро з яких були дітьми. За його словами, однією з причин трагедії могла стати відсутність релігійного виховання.

До теми У Росії казанського стрілка назвали "волонтером" штабу Навального

Кім Чен Ин заборонив носити рвані джинси

Глава КНДР Кім Чен Ин заборонив громадянам носити рвані джинси, а також модель скіні, оскільки подібна форма самовираження нібито може призвести до повалення усталеного режиму в країні

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 20 травня 2021 року: дивіться відео