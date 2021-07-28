Вєсті Кремля: "Відьмак" приносить перемогу на Олімпійських іграх

28 липня 2021 , 21:48
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Джерело:

"Вєсті Кремля" на 24 каналі

Віталіна Бацарашкіна здобула перше "золото" для Росії на Олімпійських іграх 2020. Спортсменка виступала без триколора, зате з медальйоном відьмака Геральта. Офіційний твіттер-канал "Відьмака" уже привітав її з перемогою.

Які ще курйозні події трапилися в Росії станом на середу, 28 липня – у програмі.

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Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 28 липня: дивіться відео

Автор: Юрій Гаврищак