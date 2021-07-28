Вєсті Кремля: "Відьмак" приносить перемогу на Олімпійських іграх

21:48

Віталіна Бацарашкіна здобула перше "золото" для Росії на Олімпійських іграх 2020. Спортсменка виступала без триколора, зате з медальйоном відьмака Геральта. Офіційний твіттер-канал "Відьмака" уже привітав її з перемогою.