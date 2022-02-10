Вєсті Кремля: На "заколеного" Жиріновського звалилася біда
10 лютого 2022 , 20:58Читать новость на русском
Джерело:"Вєсті Кремля"
Володимир Жиріновський потрапив у лікарню у важкому стані. За інформацією ЗМІ, він заразився коронавірусом. Раніше скандальний політик зробив 8 вакцин від COVID-19.
Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 10 лютого – дізнавайтесь у програмі.
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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 10 лютого: дивіться відео