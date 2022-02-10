Вєсті Кремля: На "заколеного" Жиріновського звалилася біда

Володимир Жиріновський потрапив у лікарню у важкому стані. За інформацією ЗМІ, він заразився коронавірусом. Раніше скандальний політик зробив 8 вакцин від COVID-19.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 10 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Стан хворого на COVID-19 Жиріновського погіршився через діабет

Поліція заборонила звертатися до Путіна

Жителі Приморського краю хотіли звернутися до Володимира Путіна через проблеми з електропостачанням. Однак російська поліція заборонила активістам це робити.

Sims – поза законом

The Sims 4 не випустять в Росії доповнення "Весільні історії" через ЛГБТ-скандал. Його причина – одруження двох ігрових персонажів жіночої статі.

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