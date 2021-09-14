Вєсті Кремля: Жиріновський в'їхав на з'їзд ЛДПР на трійці коней

Російський політик Володимир Жиріновськйи прибув на з'їзд ЛДПР в колясці на трійці коней. Тварини злякались натовпу і здійснили акт дефекації.

Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 14 вересня – дізнайтесь у програмі.

До теми Вибори по-російськи: Жиріновський приїхав на мітинг у кареті з кучером

В Путіна може бути деменція

Президент Росії Володимир Путін привітався із міністром оборони Сергієм Шойгу, з яким летів в одному літаку. Це може свідчити лише про його деменцію. Водночас пропагандистські канали продовжують наголошувати на когнітивних розладах Джо Байдена.

Нові заяви Митрофана

Митрополит Митрофан заявив, що російські паралімпійці нібито з дитинства відчувають біль і страждання від своїх хвороб. Також він вважає, що вони – Божі обранці.

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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 14 вересня: дивіться відео