Вєсті.UA: Божевільні реформи від Зеленського

Володимир Зеленський змінив вигляд президентського ланцюга. Знак президента матиме 16 декоративних ланок, замість 12. Нарешті це ті реформи, від яких людям легше.

Які інші цікаві події відбулись в Україні станом на середу, 31 березня – у програмі.

Зверніть увагу Вєсті.UA: Шмигаль проміняв достаток на допомогу українцям

Суддя КСУ задекларував храм

Власний храм із року в рік декларує суддя Конституційного Суду України Сергій Головатий. Розташований він у Черкаській області в селі Вільшана. Суддя, як пишуть місцеві ЗМІ, є головним меценатом побудови цієї церкви. І хоча належить вона Українській православній церкві Київського патріархату номінально, та фактично – Сергію Головатому.

До теми Заступник голови Конституційного Суду задекларував церкву

ПЦУ бореться з коронавірусом

Тисячі віруючих української Православної Церкви відзначили Собор всіх преподобних Києво-Печерських. За богослужінням була піднесли молитву про припинення епідемії коронавірусу, про лікарів і одужання хворих.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 31 березня: дивіться відео