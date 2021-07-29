Вєсті.UA: Арахамія потрапив у "ядерний" скандал

На думку Давида Арахамії, українська влада даремно відмовилась від ядерної зброї, адже нею начебто можна було б шантажувати увесь світ. Якби Україна була ядерною державою, то з нею розмовляли б зовсім по-іншому.

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 29 липня – читайте далі.

До теми Могли б шантажувати світ, – Арахамія назвав відмову від ядерної зброї головною помилкою

Шкіряк vs Шевченко

Зорян Шкіряк влаштував скандал у прямому ефірі з скандальним депутатом Євгеном Шевченком. Він заявив, що в "ексслуги" руки у крові, як і у Володимира Путіна. Раніше нардеп неодноразово висловлював свою прихильність до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Ляшко прокоментував слова Арахамії

Колишній народний депутат Олег Ляшко прокоментував висловлення Давида Арахамії щодо ядерної зброї та можливого шантажу у світі. За його словами, такі політики є "корисними ідіотами".

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 29 липня 2021 року: дивіться відео