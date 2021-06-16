Вєсті.UA: "Голос" розколовся на 2 частини

10 народних депутатів від "Голосу" заявили, що створюють окреме об'єднання "Справедливість". За словами Олександри Устінової, до таких дій їх спонукала поведінка керівництва партії.

Які ще події сталися в Україні станом на середу, 16 червня – у програмі.

До теми "Перехід червоних ліній": частина депутатів "Голосу" створюють окреме об'єднання

Депутатів вакцинують препаратом Pfizer

Народних депутатів будуть щепити від коронавірусу вакциною Pfizer, яку вважають однією з найкращих у світі. Парламентарям вже надійшло запрошення на вакцинацію. Першу дозу вже отримав нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук.

На боротьбу з коронавірусом хочуть виділити гроші від розмитнення євроблях

Уряд запропонує Верховній Раді виділити додаткові 1,4 мільярда гривень на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин. Додаткові кошти будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах.

Зверніть увагу На боротьбу з COVID-19 хочуть виділити 1,4 мільярда гривень від розмитнення євроблях

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 16 червня: дивіться відео