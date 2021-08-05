Вєсті.UA: Міністр Шкарлет похвалився зарплатами вчителів

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що Україна не пасе задніх у заробітних платах вчителів. Також він наголосив, мовляв, чарівної палички немає, а бюджет – не гумовий.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 5 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Україна не відстає у зарплатах вчителів, – Шкарлет

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 5 серпня 2021 року: дивіться відео