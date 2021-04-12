Вєсті.UA: Ніхто не може зняти недоторканність з Ахметова, Пономаренка і Вовка

Справу "Роттердам+" втретє закрив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко. Складається враження, що 3 гілки влади України охоплюють Рінат Ахметов, Павло Вовк та сам Пономаренко, з яких ніхто ніколи не зможе зняти недоторканність.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на понеділок, 12 квітня – читайте далі.

Також читайте Найвпливовіші люди України: хто потрапив до списку багатіїв

Зникнення одіозного Чауса

Одіозний суддя Микола Чаус знову десь зник. Востаннє його бачили у Кишиневі, коли кілька невідомих добродіїв пхали в мікроавтобус. Це абсолютно випадково потрапило на чийсь запис, який опублікували в інтернет.

До теми "Це провокація Росії": розвідка заперечує причетність України до викрадення екссудді Чауса

Пташине молоко від Гордона

Дмитро Гордон вирішив випускати свої цукерки. Журналіст зауважив, що це найкраще пташине молоко, яке він колись куштував, зокрема й і у дитинстві. За 150 грамів солодощів потрібно заплатити 200 гривень.

Нова серія "Паломниці"

Нова серія фільму "Паломниця" Оксани Марченко почалась історією про Каїна та Авеля. Озвучуючи стрічку, ведуча сказала, що "у прогресивному XXI столітті брат продовжує вбивати брата".

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 12 квітня 2021: дивіться відео