Вєсті.UA: Окупанти погрожують депортувати Зеленського з Криму

Так званий "глава Криму", якого призначив Кремль, заявив, що Володимир Зеленський не зможе сховатися на півострові в разі втечі з України. Сергій Аксьонов пригрозив, що президент не отримає політичний притулок в окупованому Криму.

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 13 серпня – у програмі.

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Кива не погоджується з рішенням суду щодо жомової ями

Вищий антикорупційний суд конфіскував 1,25 мільйона гривень прибутку Іллі Киви за оренду жомової ями. Нардеп заявив, що не погоджується з таким рішенням. Мовляв, йому "плювати на цей цирк", тож збирається подавати апеляцію.

У Скабєєвої знову "підгорає" через медаль Беленюка

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва виклала у себе в телеграмі світлину, на якій учасник ще Олімпіади-2016 Жан Беленюк сфотографувався з журналісткою "Россия-1". Допис прокремлівська ведуча підписала зі вже звичною риторикою: "Було б справедливо викликати в Міноборони нардепа. Дивіться, яка зрада"

Окупанти хочуть робити дороги з бетону на Донбасі

Окупаційна влада Донецької області збирається побудувати дороги з бетону. За словами окупантів, у "ДНР" це буде експериментальний проєкт. Для цього вони вже навіть мають вдосталь цементу, піску та щебеню.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 13 серпня: дивіться відео