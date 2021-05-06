Вєсті.UA: Савченко показала, як доїть корову

Надія Савченко показала, чим займається після політичного життя. Вона опублікувала фотографії, де доїть корову та годує теля. У соцмережах почали жартувати про те, що Савченко створює з Олегом Ляшком політичний союз.

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на четвер, 6 травня – у програмі.

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Саакашвілі розкидав кубики в ефірі

Міхеїл Саакашвілі приніс в студію одного з телеканалів дитячі кубики. За допомогою них він спробував показати, як в українській політиці крадуть гроші. Політик розкидав іграшки просто в ефірі.

У кримчанки забирають житло

Кримчанка судиться за власну квартиру, ключі від якої їй особисто вручав Президент України Віктор Ющенко. Підконтрольний Кремлю уряд Севастополя та Міноборони Росії тепер вважає житло своїм.

Випуск програми "Вєсті.UA" за 6 травня 2021 року: дивіться відео