Вєсті.UA: Шуфрич відзначився одіозною заявою й отримав відповідь від "слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв назвав умови, за яких до депутів від ОПЗЖ потрібно було б застосувати радикальні дії. Заяву він зробив у відповідь на одіозні слова Нестора Шуфрича про Революцію Гідності.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на четвер, 29 квітня – у програмі.

До теми В умовах війни вашу фракцію варто було б розстріляти, – нардеп від "слуг" до Шуфрича

ОПЗЖ влаштувала "Безсмертний полк" у Раді

Депутати від "Опозиційної платформи – За життя" влаштували "Безсмертний полк" у стінах парламенту, проте Віктор Медведчука серед них не було. На тлі відповідних подій своєю промовою відзначився й Вадим Рабінович.

Кива прикривається Платоном

Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива збрехав про конференції додав до дисертації фальшиві довідки. Водночас відповідні дії він коментував, посилаючись на слова філософа Платона.

Зверніть увагу Знай своє місце, – Кива у Раді знову ображав жінок та хизувався фан-клубом свого члена

Марченко помітили на вечірці Кіркорова

У дружини Віктора Медведчука – специфічні вподобання. Цього разу Оксана Марченко побувала на вечірці у російського артиста Філіпа Кіркорова. Однак вона, ймовірно, переплутала колір вбрання для такого візити.

Нардепи ОПЗЖ захотіли в "корчму Рабіновича"

Народні депутати від ОПЗЖ під час засіданні у Верховній Раді домовились про спільний обід. Мовилося про "японську корчму Рабіновича".

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