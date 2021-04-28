Вєсті.UA: Україна – у кремлівському списку, яким треба гордитись

Росія створила список "недружніх країн", куди увійшли Сполучені Штати Америки. За словами ексміністра фінансів Олександра Данилюка, там опинилась і Україна.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на середу, 28 квітня – у програмі.

До теми Росіянам вкотре показують, хто їхні "вороги", – Огризко про список "недружніх країн"

Тимошенко осоромилась у прямому ефірі

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенка розповіла про стан української медицини. Вона сказала, що у Гребінківському районі закривають лікарню з ліжкомісцями і персоналом, адже їй не дають фінансування. Водночас лікарка цього медичного закладу відзначила, що наразі лікарня не закрита.

Тищенку пробачають всі витівки

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко магічним чином примудряється "вийти сухим з води" після всіх свої витівок. На нього навіть не подіяла розмова з президентом. За словами Євгенії Кравчук, виганяти політика з партії ніхто не буде.

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Туфлі зі шкіри крокодила для Радуцького

Радуцький прийшов у студію одного з телеканалів в туфлях зі шкіри крокодила. Їхня вартість – 4 тисячі євро, це понад 24 середніх зарплат лікаря в Україні.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 28 квітня 2021: дивіться відео