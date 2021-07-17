Вєсті.UA. Жир: Депутати Медведчука хочуть бути непомітними в Раді

Нардепи від "Опозиційної платформи – За життя" лідирують серед тих, хто провалює роботу парламенту. Наприклад, Вадим Рабінович відвідав лише 15 засідань Верховної Ради у 2021 році. З них у сесійній залі він виступав 5 разів.

Якими ще подіями запам'ятався тиждень в Україні – у програмі.

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Аваков йде у відставку після 7 років у МВС

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку. Спочатку інформацію опублікували у низці ЗМІ, а невдовзі офіційне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства внутрішніх справ України. На посаді очільника МВС його замінить "слуга народу" Денис Монастирський.

Железняк не йде з посади голови фракції "Голос"

Депутатка Олександра Устінова повідомила, що фракція "Голос" 12 липня проголосувала за звільнення голови Ярослава Железняка. Водночас сам народний обранець заперечив такі заяви. І наголосив, що "з подивом дізнався про вигадки колеги з так званої "Справедливості" про кадрові зміни".

Стефанишина влаштувала перепалку з Тимошенко

Нардепка Ольга Стефанишина посперечалася у Верховній Раді з Юлією Тимошенко. Приводом став провал голосування за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. "За" цей документ проголосували 18 депутатів від "Голосу" і 0 від "Батьківщини".

До теми Як ви дивитиметесь в очі онкохворим, – Тимошенко і Стефанишина влаштували перепалку

Кива назвав дату відставки Зеленського

Одіозний Ілля Кива у своєму фейсбуці написав, що в Україні з 15 – 20 вересня нібито почнуться масові протести, які охоплять за кілька місяців всю країну. За його уявним прогнозом, на тлі цього 15 листопада Володимир Зеленський складе президентські повноваження.

"Слуги народу" захоплюються Компартією Китаю

Давид Арахамія заявив, що принципи Комуністичної партії Китаю і "Слуги народу" збігаються в багатьох моментах. Він наголосив на тому, що ця країна для України є справжнім прикладом. Голова президентської партії теж хвалив провладну політсилу КНР. Олександр Корнієнко всіляко підтримує ініціативи, які вводить Компартія.

Юрченко знову втрапив у скандал

Позафракційний депутат Олександр Юрченко 8 липня влаштував ДТП у Львові. За результати аналізів, парламентар перебував у стані наркотичного сп'яніння. Втім сам він заперечує всі обвинувачення і називає результати "повністю сфальсифікованими".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 17 липня: відео