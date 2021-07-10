Вєсті.UA. Жир: Петро Олексійович змінює професію

Петро Порошенко 6 липня встановив знак Нью-Йорк на в'їзді в селище Новгородське, що на Донеччині. Він заявив, що це не лише назва – сам населений пункт матиме значно вищий рівень життя.

Якими ще подіями запам'ятався цей тиждень в Україні – у програмі.

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ДТП за участі Юрченка

Скандальний народний депутат Олександр Юрченко став учасником ДТП у центрі Львова. Він перебував за кермом автомобіля Mustang, на якому в'їхав у Volkswagen Jetta. Скандал спалахнув через те, що Юрченко накинувся на постраждалого водія і побив його. Нардеп був у стані алкогольного сп'яніння.

Зеленський відповів Путіну

Президент Росії Володимир Путін вкотре заявив, що українці і росіяни – один народ. Президент України Володимир Зеленський з цим не погодився і зробив гучну заяву, яка обурила Кремль. Він сказав, що якби так було – у Москві майорів би синьо-жовтий стяг.

До теми Українці і росіяни – один народ, – Путін пояснив, чому Україна не – "недружня держава"

Кива знову оскандалився

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива, який неодноразово втрапляв у скандали, знову обурив українців черговим роликом. Він записав відеозвернення до білорусів з нагоди Дня Незалежності Республіки. У ньому заявив, що Україна втратила свою незалежність.

Добкін шкодує про політичне минуле

Екснардеп Дмитро Добкін заявив, що радію про свій вихід з політичного життя. Він визнав, що "це було не його". Зараз займається бізнесом і не планує повертатися у велику політику.

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