Вєсті.UA: Нарешті з'явилась вода в окупованому Криму, але це не точно

У Криму 16 червня потужна злива затопила вулиці. Зокрема, у Керчі люди плавали на човнах. Якщо бути точнішим – на човні плавав глава проросійської так званої "влади" Криму Сергій Аксьонов, а його охоронці купалися у воді.

Які ще події сталися в Україні станом на четвер, 17 червня – у програмі.

До теми Вплав за Аксьоновим: окупантам в затопленій Керчі не вистачило човна – курйозне відео

Ймовірна відставка Авакова

Інформація про ймовірну відставку Арсена Авакова з'явилась у ЗМІ у червні. Водночас офіційно цього ніхто не підтвердив. У партії "Слуга народу" лише заявили, що наразі в Раді немає відповідної постанови.

Бійка Тищенка та Киви

Микола Тищенко та Ілля Кива побились на пленарному засіданні Верховної Ради. "Слуга народу" Микита Потураєв сказав, що деякі фракції потрібно розстріляти", показавши пальцем на ОПЗЖ. Між обома політсилами відбувся конфлікт та епічна бійка.

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