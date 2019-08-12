Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 серпня – поки у Сибірі горять ліси, під Архангельськом вибухає щось небезпечне та ядерне, а тисячі москвичів виходять на протести, то Путін опускається на дно фінської затоки у батискафі та катає на мотоциклі Аксьонова. Туркменістан вирішив викупити всю лінію російських автомобілів Aurus.
Також у випуску:
Ментовські ігри – 2019.
Протести Дудя.
Відео "Вєсті Кремля" за 12 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
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