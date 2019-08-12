Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 серпня – поки у Сибірі горять ліси, під Архангельськом вибухає щось небезпечне та ядерне, а тисячі москвичів виходять на протести, то Путін опускається на дно фінської затоки у батискафі та катає на мотоциклі Аксьонова. Туркменістан вирішив викупити всю лінію російських автомобілів Aurus.

Також у випуску: Ментовські ігри – 2019. Протести Дудя. Відео "Вєсті Кремля" за 12 серпня 2019: