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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів

      149 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 серпня – поки у Сибірі горять ліси, під Архангельськом вибухає щось небезпечне та ядерне, а тисячі москвичів виходять на протести, то Путін опускається на дно фінської затоки у батискафі та катає на мотоциклі Аксьонова. Туркменістан вирішив викупити всю лінію російських автомобілів Aurus.

      Також у випуску:

      Ментовські ігри – 2019.

      Протести Дудя.

      Відео "Вєсті Кремля" за 12 серпня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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