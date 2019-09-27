Вєсті Кремля: Путіпедія за два мільярди. У Росії взялися за "маму"
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 вересня – Росія створить аналог "Вікіпедії", яка обійдеться країні майже в 2 мільярди рублів. А найбільший розділ займатиме Путіпедія, де будуть статті про піаніста і хокеїста. Родіна-Мать в Волгограді вже стомилась, тому пам'ятник реставрують. Але Путін хоче претендувати на роль матері народів і увіковічнити статус в камені.
Також у випуску:
Поклонська продовжує справу Лаврова.
Союзпечать не даст скучать.
Новий мер російського міста Еліста принесе їм мир, стабільність та процвітання з присмаком дамбасського уголька.
Джерело: 24 канал
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