У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 вересня – Росія створить аналог "Вікіпедії", яка обійдеться країні майже в 2 мільярди рублів. А найбільший розділ займатиме Путіпедія, де будуть статті про піаніста і хокеїста. Родіна-Мать в Волгограді вже стомилась, тому пам'ятник реставрують. Але Путін хоче претендувати на роль матері народів і увіковічнити статус в камені.

Також у випуску: Поклонська продовжує справу Лаврова. Союзпечать не даст скучать. Новий мер російського міста Еліста принесе їм мир, стабільність та процвітання з присмаком дамбасського уголька.

Джерело: 24 канал