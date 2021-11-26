Вєсті.UA: Азаров скаржиться на ціну сала

Микола Азаров активно публікує дописи у своєму твітері. Зокрема там він поскаржився читачам, що кілограм сала коштує 500 гривень.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 26 листопада – читайте далі.

Цікаво "Кровосісі" та "папєрєдніки": як Азаров створив нову мову

Вірастюк більше не супергерой

Василь Вірастюк у масці Капітана Америки пояснив, що він не супергерой. Хоч, за його словами, виборці саме такими хочуть бачити народних депутатів. Нардеп підкреслив, що працює в межах своїх повноважень.

Науковий ступінь Киви

У Міністерстві освіти та науки заявили, що не позбавляли Іллю Киву наукового звання. Там запевнили, що одіозний нардеп не отримував науковий ступінь узагалі.

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